ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 09 июля 2025, 19:38
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Возлюбленная Брэда Питта Инес де Рамон выдвинула актеру условие, при котором она согласится родить ему ребенка

Инес де Рамон согласна родить Брэду Питту ребенка, но только после женитьбы.
Возлюбленная Брэда Питта Инес де Рамон выдвинула актеру условие, при котором она согласится родить ему ребенка

© Scott A Garfitt/Invision/East News

Брэд Питт снова хочет испытать радость отцовства. 32-летняя возлюбленная актера Инес де Рамон, с которой кинозвезда встречается уже три года, похоже, не против подарить ему наследника. Однако у девушки есть важное условие, пишет RadarOnline.

Как сообщил изданию близкий к паре источник, Инес очень старомодная девушка и для рождения ребенка от Питта ей необходимо, чтобы тот доказал ей свою любовь.

«Она обожает Брэда и хотела бы родить от него ребенка, но только если он не будет тянуть с женитьбой. Ей нужно, чтобы он доказал, как сильно ее любит», — поделился инсайдер.

Сам Питт, в свою очередь, относится к отношениям довольно легкомысленно. И после развода с Анджелиной Джоли, который сильно по нему ударил, не спешит вновь связывать себя узами брака.

Тем не менее, после разрыва с актрисой, знаменитость чувствует некую пустоту, добавляет источник. Связано это с тем, что шестеро детей от Джоли не особо горят желанием общаться с отцом. И хоть сам 61-летний актер это отрицает, вполне возможно, что именно поэтому он и мечтает об еще одном ребенке.

Как бы то ни было, де Рамон продолжает ждать от любимого предложения руки и сердца. Если этого не произойдет, о детях от избранницы известному актеру придется попросту забыть.

Ранее мы писали о том, что Брэд Питт отвернулся от возлюбленной, когда она хотела поцеловать его на красной дорожке.