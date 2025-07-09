Возлюбленная Брэда Питта Инес де Рамон выдвинула актеру условие, при котором она согласится родить ему ребенка

Брэд Питт снова хочет испытать радость отцовства. 32-летняя возлюбленная актера Инес де Рамон, с которой кинозвезда встречается уже три года, похоже, не против подарить ему наследника. Однако у девушки есть важное условие, пишет RadarOnline.

Как сообщил изданию близкий к паре источник, Инес очень старомодная девушка и для рождения ребенка от Питта ей необходимо, чтобы тот доказал ей свою любовь.

«Она обожает Брэда и хотела бы родить от него ребенка, но только если он не будет тянуть с женитьбой. Ей нужно, чтобы он доказал, как сильно ее любит», — поделился инсайдер.

Сам Питт, в свою очередь, относится к отношениям довольно легкомысленно. И после развода с Анджелиной Джоли, который сильно по нему ударил, не спешит вновь связывать себя узами брака.

Тем не менее, после разрыва с актрисой, знаменитость чувствует некую пустоту, добавляет источник. Связано это с тем, что шестеро детей от Джоли не особо горят желанием общаться с отцом. И хоть сам 61-летний актер это отрицает, вполне возможно, что именно поэтому он и мечтает об еще одном ребенке.

Как бы то ни было, де Рамон продолжает ждать от любимого предложения руки и сердца. Если этого не произойдет, о детях от избранницы известному актеру придется попросту забыть.

Ранее мы писали о том, что Брэд Питт отвернулся от возлюбленной, когда она хотела поцеловать его на красной дорожке.