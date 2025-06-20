«Он вообще ее любит?»: Брэд Питт отвернулся от возлюбленной, когда она хотела поцеловать его на красной дорожке

Голливудский актер Брэд Питт в компании возлюбленной, дизайнера ювелирных украшений Инес Де Рамон, посетил премьеру своего нового фильма «Формула-1» в Нью-Йорке. В Сети завирусилось видео, на котором подруга кинозвезды попала в неловкую ситуацию, когда во время мероприятия попыталась его поцеловать. Об этом пишет Page Six.

На кадрах видно, как в один момент 32-летняя Инес Де Рамон тянется к Питту с явным намерением его поцеловать, но актер отворачивается от нее, чтобы начать разговор с другим человеком.

Поклонникам стало обидно за девушку. Они негодуют: неужели так «трудно было быстро ее чмокнуть?». Но вместо этого «он делает вид, что она какая-то назойливая фанатка». Кто-то предположил, что отношения пары — это всего лишь пиар-роман.

«Он вообще ее любит?» — задаются вопросом фанаты.

61-летняя звезда «Однажды в Голливуде» начал встречаться с Рамон в 2022 году. Вмести на публике они впервые появились в сентябре 2024 года на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

Ранее мы писали о том, что поклонники Брэда Питта обеспокоены изменениями в его внешности: на голове у актера появились заметные залысины.