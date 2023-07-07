Вовсе не переутомление: Мадонна оказалась в реанимации из-за наркотиков

Несколько дней назад поклонники 64-летней певицы Мадонны не на шутки испугались за ее жизнь. Находясь в собственном доме, звезда сцены неожиданно потеряла сознание. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии, и некоторое время она провела в реанимации. По официальной версии, вокалистку госпитализировали из-за серьезной бактериальной инфекции. Однако все не так однозначно.

Сейчас Мадонна уже постепенно идет на поправку. Ее выписали и отправили на амбулаторное лечение. Но поклонники все еще не могут успокоиться и ищут причину, по которой их кумиру так неожиданно стало плохо. Близкие исполнительницы делились, что она в последние месяцы все время уделяла работе, поэтому вполне вероятно сказалось переутомление. А у фанатов есть своя версия. Они считают, что певица могла переборщить с наркотиками.

Такие выводы аудитория сделала после того, как узнала, как именно Мадонну привели в чувство. В злополучный день артистку нашел ее помощник и сразу же сделал ей укол, который обычно используют для наркоманов при передозировке. Пока представители вокалистки никак не прокомментировали эти слухи.

Ранее врач заявил, что недомогание Мадонны вполне может привести к осложнениям как у Романа Костомарова.