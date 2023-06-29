«Очень опасно»: бактериальная инфекция у Мадонны может привести к проблемам, как у Костомарова

У 64-летней певицы Мадонны может произойти общее заражение крови – опасное состояние, которое ранее диагностировали у фигуриста Романа Костомарова. Ситуацию с госпитализацией американской исполнительницей прокомментировал главврач частной скорой помощи Лев Авербах.

Отметим, что Мадонну госпитализировали в критическом состоянии – информацию об этом несколько дней держали в тайне. У артистки диагностировали бактериальную инфекцию.

Авербах рассказал сайту Woman.ru, что она провоцирует множество заболеваний – пневмонию, осложненную ангину, сепсис. Помещение Мадонны на ИВЛ может свидетельствовать о развитии менингита.

Врач подчеркнул, что от бактериальной инфекции «один может покашлять, а другой умереть» - выздоровление зависит от особенностей отдельно взятого организма.

Подключение к ИВЛ говорит о возможном инфекционно-токсическом шоке у певицы, а это, в свою очередь, указывает на тяжелое осложнение. Чтобы выздороветь, артистке придется употреблять антибиотики, делать капельницы, не исключено, что потребуется подключение искусственной почки.

«А если случился сепсис…, то разовьется общее заражение крови. Такое состояние очень опасно. Недавно Костомарова из него вытащили каким-то чудом», - отметил Авербах.

Напомним, Мадонну нашли без сознания в собственном доме. Ей ввели трубку в трахею. Что привело к госпитализации, неизвестно: одни винят пластические операции, другие говорят об изнурительных репетициях Мадонны по 12 часов в день перед гастролями.