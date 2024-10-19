Воссоединились после разлуки: 18-летняя дочь Тома Круза вышла в свет с матерью

Актриса Кэти Холмс и ее 18-летняя дочь Сури от брака с Томом Крузом были замечены на прогулке по Нью-Йорку. Звездная наследница вернулась домой на осенние каникулы. Об этом пишет Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

Кэти Холмс и ее дочь засняли, когда они отправились на шопинг. 45-летняя актриса выбрала коричневое пальто The Frankie Shop, надев под него серую толстовку и спортивные штаны. Экс-супруга Тома Круза дополнила образ яркими кроссовками Pony M и кремовой сумкой. Артистка также надела солнцезащитные очки-авиаторы с коричневыми стеклами и собрала волосы.

Сури Круз вышла в свет в свободной джинсовой куртку на подкладке из шерпы поверх белой майки и темно-синих свободных брюках. Девушка дополнила образ коричневыми замшевыми сапогами.

В этом году дочь артистов окончила школу и поступила в Университет Карнеги — Меллона. Сури Круз переехала из Нью-Йорка в Пенсильванию и теперь редко видится с родными. В июне этого года девушка впервые появилась на публике со своим возлюбленным Тоби Коэном. Пара познакомилась во время учебы — они были одноклассниками, окончили государственную среднюю школу Фиорелло Х. ЛаГуардия, специализирующуюся на преподавании изобразительного искусства.

Напомним, Том Круз и Кэти Холмс поженились в 2006 году. В том же году у супругов родилась дочь Сури. В 2012 году актриса подала на развод и тогда же стало известно, что между артистами было подписано соглашение, согласно которому Кэти Холмс получила полную единоправную опеку над Сури, и она будет жить вместе с ней в Нью-Йорке. Несмотря на то, что Том Круз практически никогда не говорит о дочери в интервью, он поддерживает ее финансово и оплатил ее обучение в университете.

Ранее сообщалось о том, что 18-летняя дочь Тома Круза Сури спровоцировала слухи о помолвке.