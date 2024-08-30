18-летняя дочь Тома Круза выходит замуж: уже не скрывает бриллиантовое кольцо

18-летняя дочь актера Тома Круза Сури выходит замуж. В этом уверены фанаты, заметившие на ее пальце бриллиантовое кольцо, которое она даже не пытается прятать. Об этом сообщает New Idea.

Недавно девушку подловили папарацци на улицах Нью-Йорка и запечатлели ее с массивным украшением на безымянном пальце. При этом сама Сури пока никаких заявлений о помолвке не делала.

Бойфрендом звездной наследницы является ее ровесник Тоби Коэн. Об их отношениях стало известно только этим летом. Источники СМИ делились, что мать Сури Кэти Холмс очень обеспокоена тем, что роман дочери развивается так стремительно.

«Кэти хочет, чтобы Сури сосредоточилась на развлечениях и учебе, а не на слишком серьезных отношениях с парнем», - заявил информатор.

К слову, о реакции Тома Круза на возможную помолвку дочери ничего неизвестно. Дело в том, что они не общаются уже более 12-ти лет. При этом актер продолжает поддерживать наследницу финансово. Он даже оплатил ей обучение в университете.

Ранее дочь Тома Круза Сури покинула дом и переехала в общежитие.