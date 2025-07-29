Принц Гарри и его жена Меган Маркл хотят помириться с королем Карлом III. Источники сообщают, что супруги пошли на это из-за финансового кризиса. Положение герцога и герцогини Сассекских становится все более шатким. После потери многомиллионных контрактов с Netflix и Spotify пара, похоже, надеется на помощь британской королевской семьи. Подробности приводит RadarOnline.com.

Когда в 2020 году Гарри и Меган объявили о выходе из королевской семьи, многие скептически оценивали их перспективы.

«Люди не верили, что без статуса работающих членов БКС эта пара кому-то будет нужна. Со временем стало понятно, что так оно и есть», — отмечают наблюдатели.

Первое время супруги преуспевали, заключили контракт с Netflix на $100 млн (≈8 млрд руб.) и вызывали интерес у медиа. Однако к 2025 году ситуация изменилась. Netflix отказался продлевать соглашение, посчитав проекты пары недостаточно успешными.

По данным инсайдеров, Гарри активизировал контакты с королем Карлом III. Хотя личной встречи пока не состоялось, их представители уже провели переговоры.

«Они Netflix. Не могут вечно жить на наследство принцессы Дианы», — заявил королевский эксперт Роберт Джобсон.

Пара столкнулась с серьезными проблемами: им нужно платить за Содержание роскошной виллы в Монтесито (Калифорния), обеспечивать штат сотрудников.

«Есть ощущение, что Сассекские снова вляпались в аферу и теперь умоляют короля спасти их. Они похожи на пару мошенников — и не самых удачливых», — поделился анонимный источник.

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