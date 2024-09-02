Восхитила образом: 49-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория вышла в свет в платье с прозрачной юбкой

49-летняя звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория посетила гала-вечер в рамках 81-го Венецианского кинофестиваля. Для выхода в свет актриса выбрала яркий образ с пайетками, восхитив присутствующих своим образом. Об этом пишет Daily Mail и публикует кадры со знаменитостью.

1 сентября в рамках 81-го Венецианского кинофестиваля состоялся благотворительный гала-вечер amfAR, гостьей которого стала Ева Лонгория. Актриса появилась на красной дорожке в черном макси-платье, состоящем из боди в металлических пайетках и прозрачной юбки, показав стройные ноги. Артистка дополнила образ бриллиантовыми серьгами, босоножками на каблуках и кольцами. Знаменитости сделали вечерний макияж с черными стрелками и нюдовой помадой, а ее волосы собрали в высокий хвост.

В одном из интервью актриса утверждала, что «красота идет изнутри», и не нужно от нее зависеть.

«Я считаю, что нет ничего прекраснее, чем когда в комнату входит уверенная в себе, умная, спокойная женщина», — отмечала Ева Лонгория.

Артистка тщательно ухаживает за своей кожей и старается использовать меньше косметики.

«Многие думают, что главный секрет молодости — макияж, но на самом деле важен уход за кожей», — подчеркивала знаменитость.

Для увлажнения кожи Ева Лонгория использует сыворотки для лица и шеи, а также питательные маски. Кроме того, актриса признавалась, что ежедневно пользуется солнцезащитным кремом. Наконец, важной частью ухода за кожей знаменитость считает массаж.

Что касается питания, то актриса рассказывала, что практикует интервальное голодание. При этом, по словам Евы Лонгории, она равнодушна к сладкому. Звезда «Отчаянных домохозяек» ведет активный образ жизни. Ева Лонгория совмещает кардио с силовыми упражнениями, а после практикует йогу.

Ранее сообщалось о том, что 55-летняя актриса Кейт Бланшетт появилась на публике в наряде за почти полмиллиона рублей.