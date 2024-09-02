Кейт Бланшетт вышла в свет в наряде за почти полмиллиона рублей

Для появления на очередном дне киносмотра звезда предпочла полосатый костюм от Giorgio Armani. На артистке были брюки прямого кроя из вискозы и шелка за 126 тысяч рублей, а также жакет на молнии с ремнем за 330 тысяч рублей.

Актриса также дополнила образ широкими солнцезащитными очками и туфлями-лодочками на шпильке.

Напомним, что кинодебют Кейт Бланшетт состоялся в 1993 году – в австралийском комедийном сериале «Полицейский отряд спасения». Всемирную славу ей принесла роль английской королевы в исторической драме 1998 года «Елизавета». В начале 2000-х Бланшетт стала одной из самых востребованных актрис Голливуда. Тогда же она начала сниматься в трилогии Питера Джексона «Властелин колец» – в роли королевы эльфов Галадриэль.

Фильмография Бланшетт насчитывает больше 60 ролей в кино и сериалах.

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