ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 02 сентября 2024, 18:27
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Кейт Бланшетт вышла в свет в наряде за почти полмиллиона рублей

Актриса Кейт Бланшетт посетила кинофестиваль в костюме за 460 тысяч рублей.
Кейт Бланшетт вышла в свет в наряде за почти полмиллиона рублей

© ALBERTO PIZZOLI/AFP/East News

Австралийская актриса Кейт Бланшетт появилась на 81-м Венецианском международном кинофестивале в дорогостоящем наряде. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Кейт Бланшетт вышла в свет в наряде за почти полмиллиона рублей

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Для появления на очередном дне киносмотра звезда предпочла полосатый костюм от Giorgio Armani. На артистке были брюки прямого кроя из вискозы и шелка за 126 тысяч рублей, а также жакет на молнии с ремнем за 330 тысяч рублей.

Актриса также дополнила образ широкими солнцезащитными очками и туфлями-лодочками на шпильке.

Напомним, что кинодебют Кейт Бланшетт состоялся в 1993 году – в австралийском комедийном сериале «Полицейский отряд спасения». Всемирную славу ей принесла роль английской королевы в исторической драме 1998 года «Елизавета». В начале 2000-х Бланшетт стала одной из самых востребованных актрис Голливуда. Тогда же она начала сниматься в трилогии Питера Джексона «Властелин колец» – в роли королевы эльфов Галадриэль.

Фильмография Бланшетт насчитывает больше 60 ролей в кино и сериалах.

Ранее мы писали, что модель Хайди Клум снялась в прозрачном платье в честь 35-летия Тома Каулитца.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Кейт Бланшетт
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