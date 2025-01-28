Вокруг дорогостоящей киноленты о жизни Майкла Джексона развернулся скандал

Дорогостоящую киноленту о жизни легендарного певца Майкла Джексона задержат из-за нарушения ряда юридических договоренностей. Об этом пишет издание Radar.

По данным источника, команда, работающая над байопиком, нарушила ряд юридических договоренностей, изображая обвинителей музыканта в неподобающем поведении по отношению к детям. Так, недопонимания возникли с семьей Джордана Чандлера, которая первой заявила о насилии со стороны знаменитости.

В картине стоимостью 150 миллионов долларов Джексон был изображен как жертва нападок со стороны Чандлеров. И хотя, как известно, Джордан позднее действительно признавался, что оклеветал артиста ради денежной компенсации, между ними был заключен договор, согласно которому впоследствии представители Джексона не будут упоминать имя Джордана и его близких в каких-либо фильмах. В предстоящем же проекте драматичной истории взаимоотношений Джексона и Чандлеров отведена значимая роль. Теперь все эти сцены необходимо переснять, что займет еще примерно полгода и обойдется продюсерам в весомую сумму денег.

Информатор рассказал, что никто из съемочной команды просто не обратил внимание на существование документов.

«Это безумие», — заявил инсайдер.

Ранее мы писали, что особняк Майкла Джексона в Лас-Вегасе выставили на продажу.