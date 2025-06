Вокалист легендарной группы не может петь из-за неизлечимого заболевания

Вокалист группы A-ha Мортен Харкет сообщил о неизлечимом диагнозе. Как сообщает The Guardian, 65-летний фронтмен легендарной норвежской группы страдает от болезни Паркинсона. Из-за этого он не может петь так, как раньше.

Исполнитель признался, что сейчас у него нет желания петь. В прошлом году он перенес две сложные операции в клинике США, где ему установили мозговые стимулирующие электроды. Это значительно улучшило его состояние, однако на полное восстановление голоса шансов мало.

Несмотря на болезнь, артист продолжает работать над новым материалом, хотя и сомневается, сможет ли завершить начатые проекты. Участники A-ha заявили, что дальнейшие планы группы будут зависеть от самочувствия вокалиста.

«Сосредоточьтесь на настоящих проблемах. Обо мне заботятся», – попытался успокоить фанатов артист.

Напомним, что группа A-ha, основанная в 1982 году в Осло, подарила миру такие хиты, как Take on Me и You Are the One. Коллектив 9 раз попадал в топ-10 британских чартов.

Болезнь Паркинсона — хроническое нейродегенеративное заболевание, вызывающее тремор, мышечную скованность и замедление движений. Современная медицина пока не может полностью излечить этот недуг, но ранняя диагностика и терапия помогают существенно замедлить его развитие.

Ранее мы писали о том, что режиссера Ларса фон Триера госпитализировали из-за болезни Паркинсона.