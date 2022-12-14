Война проиграна: принц Уильям и Кейт Миддлтон затмили оскандалившихся Сассекских
Между принцами Уильямом и Гарри всегда была негласная война, и причина этому не только вышедший фильм на платформе «Netflix», но и более ранние нападки Сассекских на королевскую семью. Теперь, после состоявшейся премьеры документального фильма Меган и Гарри, Уэльские выглядят полными победителями в этой вражде. И вот почему.
Уильям и Кейт, в отличие от скандальных родственников, никогда не позволяют себе дерзких высказываний в адрес других. Хотя многие эксперты утверждают: за столько лет Уэльскому явно нашелся бы ответ для брата. И, к слову, если про Сассекских пользователи Сети пишут только негативные комментарии, то под новой фотографией Уильяма с супругой — множество восторженных отзывов.
Так, Уэльские поделились редким семейным кадром.
Фото: Из профиля Instagram Уэльских (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
«Вы можете видеть, как они выполняют свои обязанности и работают во благо. Печально, что Гарри и Меган пытаются испортить это», — высказался фолловер.
Ранее сообщалось о том, что принц Гарри рассказал о боли, которую пережила Миддлтон во время брака с Уильямом. Мужчина был в ужасе от этих событий. Подробности читайте здесь.