Война проиграна: принц Уильям и Кейт Миддлтон затмили оскандалившихся Сассекских

Между принцами Уильямом и Гарри всегда была негласная война, и причина этому не только вышедший фильм на платформе «Netflix», но и более ранние нападки Сассекских на королевскую семью. Теперь, после состоявшейся премьеры документального фильма Меган и Гарри, Уэльские выглядят полными победителями в этой вражде. И вот почему.

Уильям и Кейт, в отличие от скандальных родственников, никогда не позволяют себе дерзких высказываний в адрес других. Хотя многие эксперты утверждают: за столько лет Уэльскому явно нашелся бы ответ для брата. И, к слову, если про Сассекских пользователи Сети пишут только негативные комментарии, то под новой фотографией Уильяма с супругой — множество восторженных отзывов.

Так, Уэльские поделились редким семейным кадром.