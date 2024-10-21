Раскрыта причина, по которой Дженнифер Лопес и Бен Аффлек по-прежнему не могут развестись

Инсайдер рассказал, почему певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек до сих пор не могут развестись. Об этом пишет издание Radar.

По данным источника, бракоразводный процесс может на гораздо больший промежуток времени из-за денег. Оказалось, что для официального расторжения брака звездам необходимо продать особняк в Беверли-Хиллз, от которого они уже несколько месяцев пытаются избавиться за 68 млн долларов. Уточняется, что недавно супруги почти смогли продать недвижимость, но сделка сорвалась в последний момент.

Другой причиной выступают ссоры по поводу денежных выплат после развода. Ранее СМИ выяснили, что Дженнифер Лопес может потерять половину состояния при разводе с Аффлеком.

Кроме того, артистка намерена забрать часть продюсерской компании звезды «Исчезнувшей» и его приятеля Мэтта Дэймона, поскольку она инвестировала деньги в ее развитие. По этой причине между парой возникают дополнительные разногласия.

«Вся ситуация — хаос, и люди предсказывают, что это может затянуться на месяцы, если не на годы», — высказался информатор.

Напомним, в мае этого года в Сети появились сообщения о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Сами артисты никак не комментировали слухи о разрыве. Однако, как утверждают инсайдеры, 20 августа певица подала на развод с актером, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва супругов стали «непримиримые противоречия».

Ранее мы писали, что Лопес и Аффлека заметили на одном мероприятии после развода.