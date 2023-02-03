Во Франции умер создатель самых продаваемых духов и модельер Пако Рабан

Во Франции умер дизайнер испанского происхождения Пако Рабан. Ему было 88 лет. Причина смерти не называется.

Кончину подтвердили в испанской группе Puig, которая контролирует модный дом Paco Rabanne. В компании глубоко опечалены смертью модельера.

Рабан ушел из мира моды в 1999 году и редко появлялся на публике. Свою первую коллекцию вещей он представил в 1966 году. Именно она задала курс на его дизайнерское будущее. Для изготовления той коллекции Рабан использовал пластик.

Дизайн одежды от Рабана всегда был нетрадиционным. Он часто использовал альтернативные материалы в работе.

Он также известен как создатель самых продаваемых в мире духов. Дизайнер превратил аромат Calandre в икону женственности.

18 февраля Рабану должно было исполниться 89 лет.

Ранее сообщалось, что российские модельеры не попали на Неделю высокой моды в Париже.