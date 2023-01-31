Российские топ-модельеры не попали на Неделю высокой моды в Париже

Haute couture – одно из самых престижных мероприятий индустрии.

В нем принимают участие избранные – те, кто входит во французский Синдикат домов высокой моды, и при этом способен создавать не менее 70% своих коллекций исключительно вручную.

В нас этим критериям соответствуют лишь бренды Ulyana Sergeenko (Ульяна Сергиенко) и Yanina (Юлия Янина), а также студия Валентина Юдашкина. Однако вот уже второй раз подряд – летом 2022 года и сейчас – россиян не пригласили в Париж.

Для законодателей мод такая дискриминация обидна: тут и потеря престижа, и невозможность прямого общения с теми, кто задает тон в высокой моде.

И упущенная выгода от возможной продажи своих эксклюзивных коллекций: на показ приезжают весьма состоятельные клиенты, средняя цена наряда может достигать 100 тысяч долларов.

С другой стороны, нет худа без добра. Как сообщает KP.ru, доставка коллекции в Париж и ее показ обходятся модельерам по 1-2 млн евро.

Сейчас эти средства Ульяна и Юлия могут перенаправить на развитие своих брендов в России.