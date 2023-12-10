Нужна была пощечина: жена Уилла Смита рассказала, что спасло их брак

Джада Пинкетт-Смит рассказала, что инцидент на «Оскаре», когда актер Уилл Смит дал пощечину Крису Року, спас их брак. Поступок супруга убедил артистку в его любви.

В 2022 на церемонии вручения премии «Оскар» актер и комик Крис Рок пошутил про Джаду, назвав ее солдатом Джейн из-за короткой прически. Уилл Смит не оценил юмор коллеги и решил дать ему пощечину прямо на сцене.

Тогда жена голливудской знаменитости рассказывала о проблемах в отношениях с Уиллом. Но тот поступок убедил ее в его любви.

«После многих лет, проведённых в попытках понять, уйду ли я от Уилла, мне потребовалась эта пощёчина, чтобы окончательно понять, что я никогда не оставлю его. Кто знает, какими были бы наши отношения, если бы этого не произошло», — рассказала она в интервью The Independent.

Актеры поженились в 1997 году, но семь лет назад Джада съехала от мужа. Несмотря на разногласия, жена звезды Голливуда уверена, что они смогут пройти любые трудности и в конце концов во всем разобраться. «Я давала обещание, что у нас никогда не будет причин разводиться. Мы справимся с чем угодно. И я не смогла нарушить это обещание», — говорила она.

Ранее Уилл Смит появился на улице с таинственной незнакомкой, очень похожей на его супругу. После 55-летний актер сел с ней в лимузин.