Внук Джека Николсона арестован в Лос-Анджелесе по обвинению в домашнем насилии

Внук легендарного американского актера Джека Николсона арестован по обвинению в домашнем насилии. Об этом сообщает Page Six.

Стало известно, что 29-летний музыкальный продюсер Шон Найт был арестован в Лос-Анджелесе 5 августа после того, как некая женщина обвинила его в нападении. Позже внука актера отпустили под залог в 50 000 долларов.

Согласно судебным протоколам, следующее заседание по делу Найта назначено на 26 августа. Тихоокеанское отделение полиции Лос-Анджелеса отказалось от комментариев. Сам Шон также воздержался от ответа на запрос издания.

В своем аккаунте в соцсети молодой человек позицианирует себя как музыкальный продюсер в жанрах «хоррор-композиция, хардкор, дарк-эмбиент и фонк». Он также называет себя «покровителем темных искусств».

Шон является сыном старшей дочери Николсона Дженнифер. У самого 88-летнего звезды «Сияния», обладателя множества наград, шестеро детей от разных женщин.

Ранее мы писали о том, что Джек Николсон появился на публике после новостей о возвращении в кино.