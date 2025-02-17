87-летний Джек Николсон появился на публике после новостей о возвращении в кино

87-летний американский актер Джек Николсон впервые за долго время появился на публике. Звезда Голливуда посетил мероприятие, приуроченное к юбилею шоу Saturday Night Live.

На вечеринке Николсон сидел рядом с Уиллом Ферреллом, Робертом Де Ниро, Блейк Лайвли и Райаном Рейнольдсом. Он представил публике Адама Сэндлера, который поднялся на сцену специально для того, чтобы спеть песню в честь дня рождения программы.

«Давайте послушаем Джека! Джек, дружище, сегодня вечером!» — приводит слова Сэндлера The New York Post.

До этого Николсон выбирался на публику в 2023 году — тогда он посетил баскетбольный матч.

Недавно в прессе стали расходиться слухи о том, что актер, который скоро разменяет десятый десяток лет жизни, намерен вернуться на сцену. По словам источников, Николсон похудел, следит за новостями киноиндустрии, бреется каждый день и чувствует себя достаточно бодрым.