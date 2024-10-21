Внучка Элвиса Пресли призналась, что его дочь страдала от наркозависимости

Звезда киноленты «Безумный Макс: Дорога ярости» и внучка Элвиса Пресли Райли Кио высказалась о наркозависимости дочери певца и своей матери Лизы Мари Пресли. Об этом пишет издание People, опубликовавшее выдержки из мемуаров ее матери «Отсюда до Великого Неизвестного», которые были дописаны актрисой.

Как призналась Райли Кио, ее мать начала употреблять опиоды после рождения близнецов Финли и Харпер Локвуд в 2008 году — параллельно с этим она переехала из Лос-Анджелеса в деревню.

«Она оставила своих друзей, свой дом, Лос-Анджелес. У нее была очень яркая жизнь, и ей просто хотелось сбежать и исчезнуть», — поделилась артистка.

В этом время Кио находилась в Лондоне и не знала, что родительница принимает все больше препаратов — до 80 рецептурных доз в день.

«Она чувствовала желание побыть наедине с детьми и мужем и вдали от всего. А потом, думаю, это спровоцировало изоляцию, и проблема наркотиков стала еще хуже», — уточнила актриса.

Внучка Элвиса Пресли подчеркнула, что знала, что мать не проживет долго после потери сына Бенджамина. Она умерла в минувшем году в возрасте 54 лет из-за осложнения после бариатрической хирургии.

Ранее мы писали, что модель Кайли Дженнер планирует родить ребенка от Тимоти Шаламе.