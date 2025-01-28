Ее появление стало неожиданностью: Кейт Миддлтон вышла в свет с принцем Уильямом в Лондоне

Кейт Миддлтон совершила незапланированный выход в свет с принцем Уильямом. Принц и принцесса Уэльские посетили церковную службу в Лондоне памяти жертв Холокоста. Об этом пишет The Sun и публикует соответствующие кадры.

27 января Кейт Миддлтон и принц Уильям появились в центре Лондона на поминальной службе, посвященной 80-й годовщине освобождения бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, более известного как Освенцим.

Принцесса Уэльская была на церемонии в черном облегающем джемпере, брюках и элегантном пальто. Дополнила образ интересная деталь — ожерелье из жемчуга, ранее принадлежавшее Елизавете II. Тем самым жена принца Уильяма отдала дань уважения и памяти королеве. Также Кейт Миддлтон надела серьги с жемчугом, которые когда-то носила ее свекровь, принцесса Диана.

По информации издания, изначально принцесса Уэльская не должна была присутствовать на мероприятии. Как уточняется, после курса химиотерапии и победы над раком Кейт Миддлтон работает по сокращенному графику. Появление супруги принца Уильяма, как отметил инсайдер при дворце, стало «важным и неожиданным дополнением».

Кейт Миддлтон тепло приветствовала представителей еврейской общины Лондона и пообщалась с ними вместе с мужем. Принцесса Уэльская призналась, что для нее «большая честь» присутствовать на службе в церкви.

«Я рада быть здесь сегодня со своим мужем. Это большая честь», — заявила Кейт Миддлтон.

Также жена принца Уильяма встретила на церемонии давних знакомых, переживших Холокост, — Ивонн Бернстайн и Стивена Фрэнка.

Напомним, 22 марта 2024 года Кейт Миддлтон рассказала, что проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе рака. В сентябре принцесса Уэльская заявила, что успешно завершила курс химиотерапии, а в январе 2025 года сообщила о ремиссии.

Ранее сообщалось о том, что Кейт Миддлтон вновь вернулась в больницу, где проходила лечение от рака.