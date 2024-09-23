Внешность 51-летней звезды «Беверли-Хиллз 90210» на фото стала объектом споров в Сети

Фото 51-летней актрисы Тори Спеллинг, сделанные папарацци, вызвали споры в сети. Об этом пишет Daily Mail, опубликовавший соответствующие снимки.

Звезду сериала «Беверли-Хиллз 90210» сфотографировали, когда она направлялась на репетицию шоу «Танцы со звездами» в Лос-Анджелесе. Артистку «поймали» в серых спортивных штанах, черно-белом кроп-топе от марки Calvin Klein и светло-коричневых кедах. Вдобавок знаменитотсь примерила солнцезащитные очки и распустила волосы.

Читатели портала начали оставлять комментарии под материалом, разделившись во мнениях.

«Ее тело перенесло все операции, диеты и "Оземпики"», «Думаю, ей нужен стилист, чтобы привести себя в порядок», «У Тори, возможно, красивый пресс, но его вылепил пластический хирург, а не упражнения», «Ей 51 год, и у нее много детей. Я думаю, для своего возраста она выглядит хорошо», «Ее всю жизнь высмеивали за внешность, начиная с юности. Хватит! Я считаю, что она выглядит лучше всех за последние годы», - высказывались пользователи.

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