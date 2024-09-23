Актриса Анджелина Джоли сообщила, что сделала парные татуировки с детьми. Знаменитость поделилась откровением с изданием CR Fashion.

В новом интервью актриса призналась, что набила парную татуировку с дочерью Вивьен. Мать и дочь выбрали цитату из романа Сьюзен Хинтон «Изгои», по которому они поставили одноименный мюзикл.

«Это так много для нас значит по отдельности и вместе. Также у меня есть птица, которую мы делим с некоторыми из моих детей, и это личное для нас», — рассказала знаменитость.

Подписчики убеждены, что Джоли набила птицу вместе с Шайло. У девушки на руке обнаружили ласточку, как у актрисы.

Также фолловеры осудили Анджелину за то, что позволила детям сделать татуировки.

«С татуировками или без — шрамы у детей Энджи и Брэда точно останутся на всю жизнь», — резюмировали пользователи Сети.

Ранее Анджелина Джоли отвела попавшего в аварию сына Пакса к пластическому хирургу. Подробности читайте в этой новости.