Влюбленные Зои Кравиц и Ченнинг Татум впервые вышли вместе на красную дорожку

Актриса Зои Кравиц и ее возлюбленный, актер Ченнинг Татум впервые появились вместе на красной дорожке в Лос-Анджелесе. Девушка дебютировала в качестве режиссера с фильмом «Подай знак». Об этом сообщает зарубежный портал Elle.

Звездная пара выглядела счастливой и улыбалась окружающим. Они с радостью позировали фотографам, которые отметили нежные чувства между влюбленными. 35-летняя Зои выбрала для выхода в свет черное платье из атласа с эффектными вырезами по бокам и открытой спиной. А ее 44-летний спутник был в стильном черном костюме и в белой рубашке. Отмечается, что он сыграл главную роль в картине избранницы.

Кравиц призналась, что в этот раз зрители увидят актера с другой стороны, и она очень рада этому.

«Работать со своим партнером – это потрясающий опыт, когда вы вместе творите. Это говорит о том, что между вами большое доверие. Так что я очень благодарна за это», – поделилась эмоциями девушка.

Напомним, что впервые о романе между звездами заговорили летом 2021 года. СМИ пишут, что они уже вовсю готовятся к свадьбе. А отец актрисы, певец Ленни Кравиц подтвердил это и рассказал о торжестве.

Ранее мы писали о том, что беременная Карди Би едва не потеряла ребенка. Оказалось, что исполнительница упала на лестнице.