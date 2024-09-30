Виктория Бекхэм удалила с общего фото возлюбленную 19-летнего сына Круза

Дизайнер Виктория Бекхэм удалила с общего фото возлюбленную сына Круза. Поклонники предполагают, что звездная мать невзлюбила девушку из-за того, что она старше наследника почти на 10 лет.

В личном блоге Виктория опубликовала новый семейный снимок, из-за которого в Сети разгорелся скандал. Дело в том, что автор поста предпочла «обрезать» человека, находящегося с боку. Фанаты уверены – это избранница 19-летнего Круза Джеки. Дело в том, что на Неделе моды в Париже, где был сделан кадр, сын знаменитого футболиста был в компании возлюбленной. На фото тоже заметно, что он обнимает кого-то сбоку, кого не видно.

По какой причине Бекхэм решила избавиться от Джеки – неизвестно. Дизайнер обвинения в ненависти к будущей невестке никак не комментирует. Впрочем, в Сети обсуждают, что Виктория недовольна девушкой, так как она слишком взрослая для ее сына. Точный возраст Джеки не озвучивает. Но, предположительно, ей 28 лет.

К слову, в отличие от Круза, старший сын Бекхэмов пока не может найти себе девушку для постоянных отношений. На светских мероприятиях он постоянно появляется с разными спутницами.

Ранее Виктория Бекхэм раскрыла секрет счастливого брака.