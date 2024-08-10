«До сих пор очень сильно влюблена»: Виктория Бекхэм раскрыла секрет счастливого брака с Дэвидом

В прошлом месяце Дэвид и Виктория Бекхэм отпраздновали 25-летие супружеской жизни. В Сети появлялось много слухов о неверности изменах футболиста. Но звезды выглядят счастливыми, несмотря на сплетни. Дизайнер поделилась секретом счастливого и крепкого брака с мужем.

Виктория считает, что супруги обязательно должны поддерживать друг друга и иметь возможность самореализации. Дизайнер привела в пример решение не жертвовать карьерой ради семьи, которое она приняла 25 лет назад. Экс-солистке Spice Girls удалось создать всемирно известный бренд одежды и стать мамой четверых детей.

Она добавила, что счастлива заниматься любимым делом и получать от этого удовольствие.

Дэвид и Виктория стараются поддерживать романтику. 50-летняя дизайнер признается, что до сих пор очень сильно влюблена в мужа.

«У меня есть муж, в которого я до сих пор очень сильно влюблена, возможно, даже больше, чем когда мы впервые встретились. Каждый день мы встаем утром и идем гулять, держась за руки. Мы любим держаться за руки», — рассказала Бекхэм в разговоре с Николь Кидман для австралийского Vogue.

Напомним, Дэвид и Виктория Бекхэм отпраздновали 25-летний юбилей своей свадьбы в нарядах, которые надевали на церемонию бракосочетания.