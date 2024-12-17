Виктория Бекхэм опровергла слухи о перенесенной ринопластике

Модель Виктория Бекхэм в очередной раз заявила, что никогда не делала себе ринопластику. По словам жены легендарного футболиста, многочисленные пересуды на этот счет преследуют ее уже давно, однако никакого отношения к действительности они не имеют.

50-летняя звезда утверждает, что идеальную форму ее обонятельному органу придает исключительно правильный макияж.

«Многие люди говорили мне, что я сделала операцию на носу. Я никогда, никогда, никогда, никогда… Нет, никогда. Это просто контуринг», — приводит ее слова The Daily Mail.

Бекхэм объяснила, что за счет грамотного нанесения косметических средств ее нос кажется более длинным и прямым, чем он есть на самом деле. Секрет процедуры не так уж и сложен — она проводит стиком две линии по бокам от носа и затем растушевывает их.

Вопрос публичного освещения ее носа для Виктории стоит остро — недавно она обсуждала слухи об операции с визажистом Шарлоттой Тилбери.

В начале декабря модель опозорилась на приеме в Букингемском дворце. Шквал критики в адрес Бекхэм вызвали ее чересчур увеличенные губы.