Виктория Бекхэм объяснила, что не улыбалась на фото из-за проблем с кожей

Певица Виктория Бекхэм 25 лет придерживается экстремальной диеты – звезда употребляет в пищу одно и то же. Некогда из-за проблем с кожей она начала внимательно относиться к тому, что ест. Из-за высыпаний на многих фото Виктория выглядела злой и не улыбалась.

Подробности узнало издание Daily Mail.

Виктория избегает ряда сортов пшеницы и муки, а также мяса. Она не готовит дома. Для контроля за состоянием кожи Бекхэм делает светодиодную терапию.

Раньше Виктория всегда выглядела суровой на фото, так как стеснялась кожи.

«Возможно, на многих фотографиях я действительно выглядела суровой, но мне было очень неуютно», — вспоминает экс-солистка Spice Girls.

Ранее сообщалось, что сына футболиста Дэвида Бекхэма застали с 29-летней девушкой на матче. 19-летний юноша держал ее за руку. На игре присутствовала и сама Виктория с дочерью Харпер.