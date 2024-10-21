«Это немного неловко»: девушку сына Бекхэма раскритиковали из-за возраста

Сына футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм Круза «поймали» с 29-летней девушкой Джеки Апостол. Об этом пишет издание Daily Mail, опубликовавшее фото.

19-летнего Круза Бекхэма сфотографировали с возлюбленной 19 октября на стадионе «Чейз», где состоялся футбольный матч «Интер Майами» против «Нью-Инглэнд Революшн». На игре также присутствовали Виктория Бекхэм с дочерью Харпер. Все они пришли поддержать Дэвида Бекхэма, которому принадлежит «Интер Майами».

На одном кадре Круз Бекхэм держал девушку за руку, а на другом Джеки Апостол обнимала его.

Читатели Daily Mail выступили с критикой девушки Бекхэма из-за возраста.

«Обычно меня не волнует разница в возрасте, но она выглядит так, будто могла бы быть его мамой. Это немного неловко», «Если бы он не был сыном богатого бывшего футболиста, встречалась бы она с ним? Вот в чем вопрос. Ни одна разумная женщина не выбрала бы себе в бойфренды 19-летнего парня», — писали пользователи.

Ранее поклонники раскритиковали 13-летнюю дочь Виктории и Дэвида Бекхэмов за выход в свет в платье с имитацией тела.