Весившая 145 кг певица Лиззо похудела до неузнаваемости и лишилась части волос
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Певица Мелисса Джефферсон, выступающая под псевдонимом Lizzo (Лиззо), показала себя после похудения. Плюс-сайз исполнительница весила 145 кг, а теперь изменилась до неузнаваемости. Поклонники отметили, что она еще и лишилась части волос.
В соцсетях знаменитости появился свежий снимок, на котором она позировала в автомобиле. Лиззо сфотографировалась в белом платье с поясом и заплела две косы на голове. Подписчики были в шоке от изменений и не сразу узнали рэпершу. Они также отметили, что с похудением у нее исчезла часть волос.
36-летняя артистка снялась, когда ехала с мамой на вечеринку. Она не стала ничего говорить о своем преображении, а вот фанаты не смогли сдержать эмоций.
«Лиззи безумно похудела», «Подожди, не становись слишком худой!» — отметили в комментариях.
Поклонники предположили, что певица не смогла бы так сильно похудеть своими силами. Они подозревают, что звезда воспользовалась препаратом для лечения диабета «Оземпик», который критикуют в соцсетях. Некоторые даже считают, что Лиззо облысела после него.
Ранее мы писали о том, что певица Кристина Агилера примерила наряды, в которых снималась в своих ранних клипах. Прошло уже 25 лет, но фигура женщины почти не изменилась.