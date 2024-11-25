Весившая 145 кг певица Лиззо похудела до неузнаваемости и лишилась части волос

Певица Мелисса Джефферсон, выступающая под псевдонимом Lizzo (Лиззо), показала себя после похудения. Плюс-сайз исполнительница весила 145 кг, а теперь изменилась до неузнаваемости. Поклонники отметили, что она еще и лишилась части волос.

В соцсетях знаменитости появился свежий снимок, на котором она позировала в автомобиле. Лиззо сфотографировалась в белом платье с поясом и заплела две косы на голове. Подписчики были в шоке от изменений и не сразу узнали рэпершу. Они также отметили, что с похудением у нее исчезла часть волос.

36-летняя артистка снялась, когда ехала с мамой на вечеринку. Она не стала ничего говорить о своем преображении, а вот фанаты не смогли сдержать эмоций.