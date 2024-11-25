ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 25 ноября 2024, 18:10
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Весившая 145 кг певица Лиззо похудела до неузнаваемости и лишилась части волос

Весившая 145 кг певица Лиззо похудела до неузнаваемости и лишилась части волос

© OLI SCARFF/AFP/East News

Певица Мелисса Джефферсон, выступающая под псевдонимом Lizzo (Лиззо), показала себя после похудения. Плюс-сайз исполнительница весила 145 кг, а теперь изменилась до неузнаваемости. Поклонники отметили, что она еще и лишилась части волос.

В соцсетях знаменитости появился свежий снимок, на котором она позировала в автомобиле. Лиззо сфотографировалась в белом платье с поясом и заплела две косы на голове. Подписчики были в шоке от изменений и не сразу узнали рэпершу. Они также отметили, что с похудением у нее исчезла часть волос.

36-летняя артистка снялась, когда ехала с мамой на вечеринку. Она не стала ничего говорить о своем преображении, а вот фанаты не смогли сдержать эмоций.

Весившая 145 кг певица Лиззо похудела до неузнаваемости и лишилась части волос

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Лиззи безумно похудела», «Подожди, не становись слишком худой!» — отметили в комментариях.

Поклонники предположили, что певица не смогла бы так сильно похудеть своими силами. Они подозревают, что звезда воспользовалась препаратом для лечения диабета «Оземпик», который критикуют в соцсетях. Некоторые даже считают, что Лиззо облысела после него.

Ранее мы писали о том, что певица Кристина Агилера примерила наряды, в которых снималась в своих ранних клипах. Прошло уже 25 лет, но фигура женщины почти не изменилась.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
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