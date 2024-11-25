Певица Кристина Агилера снялась в костюмах из клипов 25-летней давности

Популярная певица Кристина Агилера, поразившая поклонников резким похудением, снялась в костюмах из своих ранних клипов. Звезда примерила наряды, в которых снималась для музыкальных видео 25 лет назад. Снимками она поделилась в соцсетях.

Исполнительница предстала в образах из клипов «Come On Over» и «Genie in a Bottle». Поклонники были поражены, что с конца 90-х певица почти не изменилась. Она такая же эффектная и стройная. Напомним, что в декабре Кристине исполнится 44 года.

Сама знаменитость призналась, что у нее появилось ностальгическое настроение. Она позировала в ярких брюках и футболках.