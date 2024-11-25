Певица Кристина Агилера снялась в костюмах из клипов 25-летней давности
© HELLE ARENSBAK/AFP/East News
Популярная певица Кристина Агилера, поразившая поклонников резким похудением, снялась в костюмах из своих ранних клипов. Звезда примерила наряды, в которых снималась для музыкальных видео 25 лет назад. Снимками она поделилась в соцсетях.
Исполнительница предстала в образах из клипов «Come On Over» и «Genie in a Bottle». Поклонники были поражены, что с конца 90-х певица почти не изменилась. Она такая же эффектная и стройная. Напомним, что в декабре Кристине исполнится 44 года.
Сама знаменитость призналась, что у нее появилось ностальгическое настроение. Она позировала в ярких брюках и футболках.
«Проведя ревизию в своих старых вещах, я с изумлением обнаружила те самые штаны, в которых снималась в видеороликах «Come On Over» и «Genie In A Bottle». Было весело вновь примерить эти наряды и взглянуть на них под другим углом, спустя столько лет», – написала Агилера.
Ранее мы писали о том, что Кристина Агилера показала семейное фото с 9-летней дочкой и 16-летним сыном. Многие фанаты до сих пор задаются вопросом, как певица поддерживает стройную фигуру. Они сомневаются, что это только благодаря диетам и спорту.