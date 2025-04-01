Весившая 120 кг жена Пирса Броснана Кили Шэй вышла на публику после похудения

Весившая 120 кг жена актера Пирса Броснана резко похудела. Некоторые подозревают, что женщина могла принимать препарат для лечения диабета. Кили Шэй Смит счастлива в браке со звездой фильмов о Джеймсе Бонде уже более 25 лет.

Три года назад женщина стала поправляться, после чего появились слухи о разладе в семье. Недоброжелатели высказывали предположение, что мужчина бросит жену, ведь до сих пор купается во внимании других женщин. Пирс защищал любимую и говорил, что ее вес его никак не беспокоит.

«Она обладает такой силой, без которой я не смог бы жить. Когда Кили смотрит на меня, я как будто слабею», — признавался звезда.

Кили раскрыла, что поправилась не из-за любви к еде или лени, а из-за гормонального сбоя. Когда она только познакомилась с артистом, то была в списках самых эффектных женщин. Но в 2001 году она столкнулась с проблемами с щитовидной железой. После вторых родов стало только хуже.

Не так давно женщина появилась на публике и поразила общественность обновленным внешним видом. Она была с мужем на премьере нового фильма Гая Ричи «Моблэнд». Супруга знаменитости позировала в черном кружевном платье. Она избавилась от 45 кг. Фото женщины публикует зарубежный портал Daily Mail.

Пользователи Сети заговорили об «Оземпике», но с ее проблемами со здоровьем, скорее всего, подобные лекарства ей не разрешены. СМИ пишут, что она контролирует рацион питания и тренируется.

Ранее мы писали о том, что 42-летняя звезда «Рассказа служанки» родила первенца.