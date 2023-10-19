«Веселье закончилось»: Томми Ли рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью

Барабанщик Томми Ли признался, что раньше мог выпить семь литров водки в день, однако год назад он отказался от алкоголя. Об этом cообщает People.

Участник группы Mötley Crüe признался, что спиртное дарило ему чувство расслабления.

«Ты думаешь: черт, это замечательно! Я могу выпивать по семь литров водки в день там, где кто-нибудь уже коньки бы отбросил!» – поделился музыкант.

В 1990-х у Томми Ли начались серьезные проблемы с печенью, и он перестал пить водку. А в 2022 году артист отказался от всех видов алкогольных напитков.

«Я каждый день щипаю себя: я прошел полное обследование с ног до головы. И не поверил, что курение, алкоголь и все это мое веселье закончилось тем, что врач сказал: «Все хорошо», – прокомментировал он.

Осенью 2023-го музыкант отпраздновал год без спиртного. Томми Ли заметил, что отказываться от привычного образа жизни было очень трудно, но он справился и сейчас доволен своими успехами.

«Это в высшей мере «по-рокзвездному» во многих смыслах», – добавил артист.

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