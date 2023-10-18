Целовались у всех на виду: кто стал новым избранником модели Беллы Хадид

Модель Беллу Хадид засняли за поцелуями с наездником Аданом Бануэлосом. На кадрах красавица и спортсмен держались за руки и не скрывали чувства, будто у них роман. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на зарубежный портал TMZ.

По данным источника, знаменитость была на прогулке с молодым человеком. Очевидцы сняли, как Белла прижималась к кавалеру и целовала его. Оказалось, что у них много общего – модели тоже нравится верховая езда.

Журналисты выяснили, что новый избранник красавицы Адан Бануэлос является звездой в конном спорте. В 2017 году его имя даже поместили в Зал Славы Национальной ассоциации наездников. Он стал одним из самых молодых всадников, попавших в Зал Славы.

Напомним, что в августе Хадид рассказала о том, что обожает конную езду. Она увлеклась этим после прохождения острой фазы болезни Лайма. Белла много фотографируется с лошадьми и посещает конноспортивный клуб в Веллингтоне, штат Флорида.

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