«Нет боли, нет и результата»: Дженнифер Энистон рассказала о своем секрете стройности

Актриса Дженнифер Энистон раскрыла секрет стройности, благодаря которому даже в 55 лет может примерять любые наряды. Она призналась, что не может представить свою жизнь без умеренной физической нагрузки. Об этом сообщает People.

Звезда сериала «Друзья» отметила, что не изнуряет себя интенсивными нагрузками. Она убеждена, что можно достичь результата без боли и мучений.

«Нет боли, нет и результата. Это не совсем так. У меня всегда было послание в голове: нужно сделать 45 минут кардио, потом потренироваться на полу, а потом выполнить силовые упражнения», — рассказала Дженнифер.

По словам актрисы, она перепробовала различные виды тренировок и нашла для себя идеальный формат. Она сделала выбор в пользу умеренной физической нагрузки, поэтому спорт не уходит из ее жизни.

«Вы действительно можете наслаждаться тренировкой, не ломать свое тело и получить невероятную трансформацию», — объяснила звезда.

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