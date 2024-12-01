Вернулась домой: 18-летнюю дочь Тома Круза впервые за долгое время заметили на публике

Дочь Тома Круза и Кэти Холмс Сури была замечена на прогулке в Нью-Йорке впервые за долгое время. 18-летняя Сури Круз вернулась домой по случаю празднования Дня благодарения с родными. Об этом пишет Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

Девушку засняли во время прогулки по Бруклину со стаканчиком кофе и бумажным свертком по пути к матери на День благодарения. Сури Круз была в куртке оливкового цвета, джинсах и коричневых ботинках. В этот же день Кэти Холмс заметили на пути в бродвейский театр Этель Бэрримор, где она выступает в возрожденной постановке «Наш город».

В этом году Сури Круз окончила школу и поступила в Университет Карнеги — Меллона. Дочь актеров переехала из Нью-Йорка в Пенсильванию и теперь редко видится с родными. Известно, что звездная наследница увлекается изучением моды.

Напомним, Том Круз и Кэти Холмс поженились в 2006 году. Тогда же у пары родилась дочь Сури. В 2012 году актриса подала на развод и тогда же стало известно, что между артистами было подписано соглашение, согласно которому Кэти Холмс получила полную единоправную опеку над Сури, и она будет жить вместе с ней в Нью-Йорке. Несмотря на то, что Том Круз практически никогда не говорит о дочери в интервью, он поддерживает ее финансово и оплатил обучение девушки в университете.

Ранее сообщалось о том, что 45-летнюю Кэти Холмс засняли на прогулке по Нью-Йорку без макияжа.