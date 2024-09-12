Бывшая возлюбленная Бена Аффлека хочет возобновить с ним отношения после развода с Лопес

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу намерена возобновить отношения с Беном Аффлеком. Об этом пишет In Touch.

По данным источника, артистка собирается возобновить общение с экс-бойфрендом под предлогом того, что ее дети, как и дочь Аффлека, поступают в Йельский университет.

Инсайдер уточнил, что у в желании Пэлтроу нет злого умысла. Отмечается, что знаменитость просто желает дружить с родителями одаренных детей.

«Гвинет гордится тем, что связана с Лигой плюща. Ведет себя так, будто это ее достижение, и использует любую возможность похвастаться. Бен ведь может делать то же самое», — поделился информатор.

Известно, актриса уже приступила к активным действиям: отправила бывшему бойфренду мерч вуза, в том числе футболки с надписью «папа студента Йельского университета». Источник добавил, что подобный жест уже расстроил супруга Гвинет, который считает, что она слишком близка с Аффлеком.

Напомним, в мае этого года в Сети появились сообщения о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Сами артисты никак не комментировали слухи о разрыве, но, как утверждают инсайдеры, 20 августа певица подала на развод с актером, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва звезд стали «непримиримые противоречия».

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес расплакалась на премьере фильма, который продюсировал Бен Аффлек.