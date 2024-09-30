Венсан Кассель трогательно поздравил Монику Беллуччи с 60-летием, назвав ее своей семьей

Актер Венсан Кассель поздравил бывшую жену Монику Беллуччи с днем рождения. Звезде исполнилось 60 лет, и в честь этого экс-супруг опубликовал ее архивные фото.

Ретрофото Кассель разместил в социальных сетях. На них Моника была с детьми, когда они еще были совсем маленькими. Писать большой пост для актрисы Венсан не стал, просто коротко назвал Беллуччи «семьей».

Поклонники актера восхитились его отношением к бывшей жене. В комментариях пользователи присоединились к поздравлениям и отметили, что Венсан Кассель и Моника Беллуччи доказывают, что дружба и уважение после развода могут сохраняться.