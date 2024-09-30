Венсан Кассель трогательно поздравил Монику Беллуччи с 60-летием, назвав ее своей семьей
© GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP/East News
Актер Венсан Кассель поздравил бывшую жену Монику Беллуччи с днем рождения. Звезде исполнилось 60 лет, и в честь этого экс-супруг опубликовал ее архивные фото.
Ретрофото Кассель разместил в социальных сетях. На них Моника была с детьми, когда они еще были совсем маленькими. Писать большой пост для актрисы Венсан не стал, просто коротко назвал Беллуччи «семьей».
Поклонники актера восхитились его отношением к бывшей жене. В комментариях пользователи присоединились к поздравлениям и отметили, что Венсан Кассель и Моника Беллуччи доказывают, что дружба и уважение после развода могут сохраняться.
К слову, после расставания с мужем Моника Беллуччи уже наладила личную жизнь. Сейчас она встречается с режиссером Тимом Бертоном. Она признавалась, что считает его удивительным человеком и счастлива быть с ним. Венсан тоже не одинок. Его возлюбленной является Нара Баптиста. Она беременна от актера.
Ранее стало известно, чем сейчас занимаются дочери Моники Беллуччи.