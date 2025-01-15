Возлюбленная 58-летнего Венсана Касселя показала первые фото c их сыном

28-летняя манекенщица выложила снимки с наследником спустя всего неделю после родов — малыш, которого назвали Каэтано, появился на свет 7 января.

«Каэтано. Спасибо, сыночек, спасибо, что выбрал меня своей мамой, эта любовь не помещается во мне, я переполнена ей, я плачу, плачу и плачу. Но это чистая любовь! Ровно неделю назад ты родился, и я возродилась», — поделилась Баптиста.

До этого Венсан Кассель встречался с моделью Тиной Кунаки. Знаменитости были вместе с 2016 года. В августе 2018 года влюбленные сыграли свадьбу, а в апреле 2019-го у них родилась дочь, которую они назвали Амазони. В апреле 2023 года стало известно о расставании супругов.

У Венсана Касселя также есть двое детей от коллеги Моники Беллуччи: Дева и Леони. Пара была вместе почти 14 лет, однако в 2013 году развелась без скандалов и публичных заявлений.