«Велела не разглашать никакую информацию»: раскрыты неожиданные подробности нового романа Брэда Питта

Недавно 60-летний актер Брэд Питт стал выходить в свет со своей 31-летней возлюбленной, фитнес-тренером и дизайнером Инес Де Рамон, спустя два года отношений. О новом романе артиста по-прежнему известно немного — пара не делится подробностями личной жизни. Однако в беседе с Daily Mail инсайдер рассказал о требованиях избранницы актера, связанных с их отношениями.

Как оказалось, Брэд Питт не распространяется о новом романе, поскольку не хочет выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение. Инес Де Рамон поддерживает возлюбленного в этом вопросе и, как утверждает источник, даже запретила своим друзьям, семье и коллегам обсуждать ее отношения с актером. Более того, дошло до того, что девушка заставила близких подписать соглашения о неразглашении.

«Инес велела всем своим друзьям никогда не разглашать никакую информацию о ней или о них. Она перестраховывается, потому что любит Брэда и хочет, чтобы он доверял ей, поскольку надеется в один прекрасный день выйти за него замуж. Она действительно заботится о нем», — поделился инсайдер.

Избранница актера стремится к тому, чтобы он не подумал, что она с ним только из-за его славы и денег.

«Инес знает, что у Брэда большие проблемы с женщинами, которые рассказывают о своих отношениях. Он это ненавидит и считает глупостью. Он всегда переживал насчет того, что женщины его используют. Но Инес явно этого не делает, и он чувствует себя с ней непринужденно», — отметил собеседник издания.

По словам источника, Инес Де Рамон старается не говорить ничего лишнего о возлюбленном, поскольку «хочет заслужить его доверие, чтобы он опирался на нее и видел в ней потенциальную жену».

Ранее сообщалось о том, что Брэд Питт надел особое украшение в честь возлюбленной.