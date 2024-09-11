Актер Брэд Питт надел особое украшение в честь возлюбленной Инес Де Рамон

Актер Брэд Питт, по всей видимости, сильно влюблен в Инес Де Рамон. Ради избранницы он даже приобрел особое украшение. Теперь он носит подвеску с первой буквой имени своей девушки. Об этом сообщает Page Six.

Пару недавно заметили на свидании. Папарацци смогли запечатлеть влюбленных, и фанаты разглядели на снимках, что у Брэда появилось новое украшение. Он купил подвеску с бриллиантами, стоимость которой приоблизительно 200 тысяч рублей. Она сделана в форме буквы «I», что отсылает к имени Инес.

Примечательно, что избранница Питта уже давно носит кулон с первой буквой его имени. С ним ее заметили еще в прошлом году.

Напомним, что Брэд Питт и Инес де Рамон начали встречаться в 2022 году. До этого романа девушка была замужем за актером Полом Уэсли. Первое время фанаты не воспринимали всерьез новое увлечение экс-супруга Анджелины Джоли. Однако сейчас, по слухам, актер так уверен в возлюбленной, что хочет от нее детей.

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