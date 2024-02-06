Вел 9-летнюю дочь на поводке: актер Эштон Катчер удивил поклонников

Актер Эштон Катчер был замечен на прогулке с 9-летней дочерью Уайатт Изабель и вел ребенка на «поводке». Он был похож на удлиненный пояс.

На это обратил внимание сайт Woman.ru, который опубликовал соответствующие кадры. На них звездный родитель вел девочку на поводке, который пристегнут к ремню. Дочь в это время что-то рассказывала отцу. Судя по форме, в которую одета девочка, они в таком виде ходят в школу.

Издание отмечает, что использование «поводка» или так называемого «детского конвоя» - распространенная история, но чаще этот метод прогулки с ребенком применяют с маленькими детьми. Родители могут привязать специальный поводок к рюкзаку или ремню для безопасности.

Напомним, у Катчера двое детей от актрисы Милы Кунис. Младшему сыну 7 лет.

Ранее сообщалось, что в Ростове сняли на видео мать, которая вела ребенка на поводке. Многие раскритиковали женщину, обвинив в невыполнении родительских обязанностей. Другие указывали, что шлейка обеспечивает безопасность: с ней ребенок не потеряется в толпе и не выскочит на дорогу.