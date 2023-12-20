Вдова музыканта Rolling Stones оставила наследство 2 млрд рублей: кому достанутся деньги

Вдова музыканта Rolling Stones Чарли Уоттса скончалась спустя 16 месяцев после похорон мужа. Перед смертью Ширли Энн Шеферд составила завещание, по которому передала наследство 18,3 миллиона фунтов стерлингов (2 миллиарда рублей) семье.

Ширли прожила с Чарли в браке большую часть своей жизни. Они поженились в 1964 году, когда артист еще был не особо известен, и были вместе вплоть до 2021 года - тогда барабанщик скончался после экстренной операции на сердце. Проводив мужа в последний путь, вдова долго не могла принять одиночество и вскоре тоже ушла из жизни в возрасте 82-х лет.

В связи с почтенным возрастом Ширли понимала, что скоро умрет, поэтому заранее составила завещание. В середине декабря его содержимое стало известно общественности. Оказалось, что вдова музыканта оставила огромное наследство своим родным. В основном все имущество получила ее единственная дочь Серафина. Однако небольшие доли достались и внучке Шарлотте, и родному брату покойной Стивену. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ранее 65-летняя певица Мадонна сообщила, что чудом выжила после комы.