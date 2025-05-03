Вдова медиамагната Хью Хефнера выходит замуж во второй раз

Вдова основателя Playboy Хью Хефнера, модель Кристал Хефнер выходит замуж спустя восемь лет после смерти мужа. Ей сделал предложение гавайский бизнесмен Джеймс Уорд.

39-летняя Кристал Хефнер выходит замуж за Уорда после года отношений. Бизнесмен сделал предложение бывшей модели Playboy в ее доме на Гавайях, подготовив для любимой романтический сюрприз.

В интервью Us Weekly вдова Хефнера рассказала, что, подойдя к дому, увидела расчищенную лестницу, а после – несколько записок. Последнее сообщение лежало на палубе с видом на волны. Кристал сначала подумала, что это сюрприз на день рождения: она совершенно ничего не «подозревала», пока Уорд не опустился на одно колено.

«Я уже плакала, когда добралась до последней записки, которая ждала меня на палубе с видом на волны», - рассказала новоиспеченная невеста.

Дата торжества пока не раскрывается.

Медиамагнат женился на Кристал, которая была младше его на 60 лет, в 2012 году. В 2017 году Хефнер умер в возрасте 91 года. Согласно брачному договору, молодая жена не получила его наследство в 43 млн долларов, но супруг оставил ей дом за 5 млн долларов и все ее украшения.

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