«Вау, какой ракурс»: 58-летняя актриса Сальма Хайек впечатлила кадрами с отдыха на яхте

Актриса Сальма Хайек снялась на яхте во время заката и восхитила публику внешностью. 58-летняя артистка поделилась кадрами с отдыха в личном блоге.

На опубликованных фото Сальма Хайек предстала на яхте в купальнике с узором и оранжевом парео, дополнив образ солнцезащитными очками. Актриса позировала с распущенными волосами на палубе, закинув ногу на металлический поручень. В качестве отдельного кадра артистка опубликовала свои ноги крупным планом на фоне морских волн.

Поскольку снимки были сделаны на закате, поклонники знаменитости могли увидеть ее силуэт и оценить стройную фигуру актрисы.

«Восхитительное фото», «Потрясающая женщина», «Вау, какой ракурс», «Королева», «Богиня», «Одна из самых красивых женщин мира», «Вау, роскошная», «Дива», «Как ты прекрасна», «Словно картина», «Невероятная женщина», — написали пользователи Сети.

Сальма Хайек утверждала, что гордится своей внешностью и не собирается грустить из-за возраста. Актриса признавалась, что ее муж, бизнесмен Франсуа-Анри Пино, спустя 15 лет брака по-прежнему ею восхищается, что придает дополнительную уверенность.

Говоря о секретах красоты, знаменитость признавалась, что уделяет много внимания уходу за кожей. По словам Сальмы Хайек, она не может лечь спать с макияжем или с нечистой кожей лица. Также артистка заявляла, что не прибегала процедурам омоложения и пластике, а для поддержания хорошей формы предпочитает заниматься йогой и делать легкую зарядку.

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