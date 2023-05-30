«Ваш дом сгорит дотла!»: на звезду «Шерлока» Бенедикта Камбербэтча напал повар с рыбным ножом

На данный момент британский актер Бенедикт Камбербэтч является одним из самых популярных актеров современности. Он сыграл главные роли в проектах «Доктор Стрэндж», «Шерлок», «Мстители» и других. Слава ему принесла огромное количество поклонников, но также и недоброжелателей. Как стало известно благодаря зарубежным СМИ, теперь вся семья артиста живет в страхе после недавнего нападения и полученных угроз.

Изначально эта информация не должна была стать достоянием общественности, но «Daily Mail» через суд добились того, чтобы о ней узнали все. Оказалось, что Бенедикт едва не лишился жизни из-за бывшего шеф-повара пятизвездочного отеля «Бомонт». Мужчина незаконно проник на территорию особняка актера с ножом и стал выкрикивать оскорбления. «Я знаю, что вы переехали сюда! Выходите! Ваш дом сгорит дотла!» - заявлял он.

В этот момент вся семья Камбербэтча находилась дома. Они буквально тряслись от страха, наблюдая, как повар вырывал растения в саду и плевался в домофон. Родные актеры боялись, но он сможет каким-то образом проникнуть внутрь жилья, но этого, к счастью, не произошло. Бенедикт вовремя вызвал полицию. Правда, злоумышленник испугался сотрудников правоохранительных органов и сбежал.

Найти проникшего на территорию особняка удалось довольно просто. Он сам оставил огромную улику в виде ДНК, когда плевался в домофон. Оказалось, что повар уже ранее был судим, поэтому его данные обнаружились в базе данных.

После произошедшего актер вместе с супругой признавались, что теперь не могут нормально спать, хоть и понимают, что нападавшего наказали. Ему запретили приближаться к дому Камбербэтча и даже к району три года. Также он должен выплатить штраф в размере 250 фунтов.

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