«Срочно к стоматологу»: Джонни Депп появился на Каннском кинофестивале с гниющими зубами

Американский актер Джонни Депп вышел в свет на Каннском кинофестивале и вызвал недовольство своих поклонников. Об этом сообщается на сайте Lenta.Ru со ссылкой на соответствующие записи в социальных сетях.

Один из пользователей обратил внимание, что зубы 59-летнего артиста выглядят «отвратительно».

«Зубы Джонни Деппа буквально гниют», — подчеркнул он, добавив к комментарию два снимка с ковровой дорожки.

Другие поклонники также возмутились внешним видом актера и написали об этом в комментариях под публикацией.

«Почему я должен против своей воли видеть фотографии зубов Джонни Деппа крупным планом?», «Он просто выглядит так, как будто кто-то насильно покрасил его зубы в желтый цвет», «Увидев фотографию зубов Джонни Деппа, я просто испортил себе настроение», «Срочно к стоматологу», — высказывались они.

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