В Великобритании раскритиковали стоимость церемонии коронации короля Карла III

В Великобритании король Карл III столкнулся с критикой из-за дорогой коронации. Об этом пишет The Guardian.

Церемония коронации монарха в мае минувшего года обошлась британским налогоплательщикам по меньшей мере в 72 млн фунтов стерлингов (9,4 млрд рублей), как стало известно из официальных данных. Стоимость охраны составила 21,7 млн фунтов стерлингов (2,8 млрд рублей), еще 50,3 млн фунтов стерлингов (6,5 млрд рублей) потратило на организацию министерство культуры, СМИ и спорта.

За коронацией Карла III в Вестминстерском аббатстве наблюдали порядка 20 млн телезрителей. Церемонию коронации посетили высокопоставленные лица со всего мира, а на следующий вечер в Виндзорском замке прошел концерт с участием поп-звезд. В годовом отчете департамента, который взаимодействовал с королевским домом по поводу организации коронации, говорится, что «выходные коронации Его Величества короля Карла III, которыми наслаждались многие миллионы людей как в Великобритании, так и по всему миру, были проведены успешно». При этом трансляцию похорон королевы Елизаветы II в 2022 году посмотрело 29 млн британцев — на девять миллионов больше, чем последующую коронацию.

Организация Republic, которая выступает за замену монархии выборным главой государства и более демократичной политической системой, заявила, что коронация является «непристойной» тратой денег налогоплательщиков.

«Я буду очень удивлен, если 72 млн фунтов стерлингов — это все расходы», — поделился в интервью The Guardian гендиректор Republic Грэм Смит. Грэм и другие критики считают, что на самом деле на коронацию потратили от 100 до 250 млн фунтов стерлингов (от 13 до 32,6 млрд рублей).

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