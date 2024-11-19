«Тайный сын» Карла III перестал бриться в честь борьбы короля с раком

Житель Австралии, который называет себя тайным сыном короля Великобритании Карла III, принял решение не бриться ради «отца» в ноябре. Об этом сообщает Daily Star.

Саймон Чарльз Доранте-Дэй утверждает, что он внебрачный сын Карла III и королевы Камиллы. Мужчина рассказал, что родители якобы отдали его на усыновление, поскольку в момент его рождения они оба были несвободны — Карл III состоял в браке с принцессой Дианой, а Камилла была замужем за Эндрю Паркер-Боулзом. Австралиец сообщил журналистам, что его приемная мать, которая когда-то работала при дворе Елизаветы II, рассказала ему о его истинном происхождении. Его якобы усыновили в 1966 году в Портсмуте, когда ему еще не исполнилось года. В тот момент Карлу III было 17 лет, а Камилле — 18.

Мужчина написал в своем микроблоге, что он потерял многих родных и близких из-за мужских болезней, вследствие чего хочет при помощи акции собрать немного денег в поддержку тех, кто сейчас сражается с подобными недугами.

К настоящему моменту Саймон благодаря участию в «Небритябре» собрал 42 австралийских доллара (2,7 тысячи рублей). Его цель — две тысячи долларов (129 тысяч рублей).

Ранее супруга больного раком Карла III рассказала о тяжелой утрате.