«Неизбежно будут задавать вопросы»: Меган Маркл обвинили в нанесении вреда собственным детям

Британский комментатор и эксперт Кинси Шофилд обвинила герцогиню Сассекскую Меган Маркл в нанесении вреда детям, рожденным от принца Гарри. Она пояснила, что супруги уехали в США, лишив Арчи и Лилибет общения с кузенами и жизни в королевской семье.

«Дети неизбежно будут задавать вопросы, почему у них совсем другая жизнь, не такая, как у их кузенов. Даже исторически они будут видеть, что дети в их статусе жили совсем иначе», — сказала Кинси в беседе с ОК!

Она подчеркнула, что в итоге оторванность королевских детей от жизни людей их статуса принесет стресс и разочарование на всю дальнейшую жизнь.

Кроме того, источник издания сообщил, что Меган Маркл и принц Гарри практически не общаются с именитыми друзьями королевской семьи. Джордж и Амаль Клуни, Элтон Джон, Дэвид и Виктория Бекхэм, Том Круз – все они встали на сторону родственников герцога Сассекского.

Ранее продолжающийся конфликт с принцем Гарри назвали особым «позором» для принца Уильяма. Наследник британского престола чувствует себя «невероятно одиноким» на фоне ссоры с младшим братом и болезни жены, Кейт Миддлтон.