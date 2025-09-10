В Торонто неизвестный в баре напал и ударил по лицу актера Джеймса МакЭвоя

На шотландского актера Джеймса МакЭвоя напали в баре в Торонто. Неизвестный ударил знаменитость по лицу, сообщает People.

Звезда фильма «Сплит» в понедельник, 8 сентября, прилетел в Канаду, чтобы представить на Международном кинофестивале в Торонто свой режиссерский дебют, кинокартину «Калифорнийские схемы».

На следующий день он с коллегами и супругой Лизой Либерати отправился в один из местных баров. Примерно в 23:55 сзади на него напал незнакомец и, настав актера врасплох, нанес ему удар по лицу.

«Джеймс просто встретился с продюсерами своего фильма, и, как он позже узнал от сотрудников, там был человек, который слишком много выпил», — рассказал изданию источник.

Причина агрессивного поведения напавшего неизвестна. Мужчину тут же вывели из заведения. А сам МакЭвой попытался разрядить обстановку и даже посмеялся над случившимся с другими посетителями. После инцидента известный шотландец остался в баре.

Сообщается, что в новом фильме Джеймса рассказывается история хип-хоп-дуэта из Данди, который обманывает музыкальных продюсеров, выдавая себя за калифорнийцев, и выманивает у них тысячи долларов.

